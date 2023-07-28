تونس: العثور على حطام طائرة مروحية سقطت في يونيو

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الجمعة العثور على حطام طائرة عسكرية سقطت في السابع من يونيو الماضي في السواحل الشمالية، ما أدى الى وفاة أربعة عسكريين كانوا على متنها.

وأفادت الوزارة أن فريقاً من الغواصين نجح في تحديد مكان سقوط الطائرة قرب سواحل منطقة كاب سيرات بولاية بنزرت شمال البلاد، قبل أن يتم انتشال حطام الطائرة المروحية من قاع البحر باعتماد الوسائل الذاتية لجيش البحر.

وكانت الطائرة في مهمة طيران ليلي قبل أن تفقد وزارة الدفاع الاتصال بها.

وعثر على جثث ثلاثة عسكريين وأجزاء من حطام الطائرة في أعمال تمشيط أولى ويوم 15 حزيران/يونيو عثر على جثة العسكري الرابع.



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