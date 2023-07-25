تونس تكافح لاحتواء موجة حرائق وسط حر شديد

المصدر: د ب أ

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تواصل فرق الإطفاء جهودها، اليوم "الثلاثاء"، للسيطرة على حريق هائل في طبرقة وجبل ملولة بولاية جندوبة غرب البلاد، ومناطق أخرى، عقب ارتفاع قياسي وغير مسبوق لدرجات الحرارة.

وفي طبرقة، القريبة من الحدود الجزائرية غربا، لا تزال النيران مشتعلة في منطقة "عين الصبح" وقد توسعت بفعل الرياح والحرارة الشديدة أمس الاثنين.

وتكافح فرق الإطفاء ووحدات من الجيش بمساعدة مروحيات عسكرية وطائرة إطفاء متخصصة للحيولة دون تمدد الحرائق.

وأظهرت صور موثقة للحرائق ألسنة لهب هائلة متصاعدة ودخان كثيف في عدة نقاط متفرقة من المنطقة، وقال المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة إن النيران اقتربت من مطار طبرقة.

كما لا تزال الجهود مستمرة لاحتواء حريق جبل ملولة المشتعل منذ نحو أسبوع، على مقربة من المعبر الحدودي مع الجزائر.

وهناك على الأقل أربعة حرائق أخرى اندلعت في مناطق غابية بولايات باجة وبن عروس وبنزرت وباجة وسليانة.

وقال المتحدث باسم الحماية المدنية إن 156 شخصا واجهوا صعوبات في التنفس تم اجلاؤهم ونقلهم إلى المستشفى الجهوي في طبرقة.

كما أجلى الجيش أكثر من 300 شخص من قرية ملولة عبر البحر.

وشهدت تونس موجة حر شديدة في يوليو الجاري بلغت ذروتها "الإثنين" مع بلوغ درجات مستوى ناهز 50 درجة، وسجلت عدادات في الشوارع والسيارات على الطرقات مستويات أعلى بالفعل.

وقال معهد الرصد الجوي إن من المتوقع أن تستمر الحرارة بنفس المستوى اليوم الثلاثاء قبل أن تسجل انخفاضا ملحوظا في اليومين القادمين.



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