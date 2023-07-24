القضاء الجزائري يحقق في ملابسات حرائق الغابات

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة العدل في الجزائر، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق قضائي حول ملابسات حرائق الغابات التي شهدتها ولايتي بجاية وجيجل شرقي البلاد، في الساعات الماضية، والتي خلفت عشرات الضحايا من المدنيين والعسكريين.

وأفاد بيان لمجلس قضاء بجاية بأن وكلاء الجمهورية لدى محاكم بجاية أميزور سيدي عيش وأقبو، أصدروا قرارا بفتح تحقيق إثر الحرائق المندلعة في الولاية.

وفي بيان آخر، أعلم النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل الرأي العام أنه على إثر اندلاع حرائق بغابات الولاية، أمر وكلاء الجمهورية لدى محكمتي جيجل والطاهير بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب هذه الحرائق وكشف المتسببين.

ووفق البيانين فإنه في حالة ثبوت الطابع الإجرامي والتخريبي لهذه الحرائق، سيتم التخلي عن الملفات وتقديم مرتكبيها أمام قسم مكافحة الإرهـاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن وفاة 15 شخصا وإصابة 26 اخرين بجروح وإجلاء 1599 مواطن، جراء نشوب 97 حريقا ليلة الأحد والاثنين مس الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية. فيما كشفت وزارة الدفاع الوطني عن " استشهاد 10 عسكريين وإصابة 25 آخرين" في الحرائق التي اجتاحت ولاية بجاية التي تقع على مسافة 250 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائر.

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