مقتل 8 عمال اختناقاً في منجم شرق السودان

المصدر: رويترز

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قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية في بيان، اليوم الأحد، إن ثمانية من عمال المناجم لقوا حتفهم نتيجة التعرض للاختناق بمنجم في منطقة العلاقي بولاية البحر الأحمر في شرق السودان.

وأضافت الشركة التابعة لوزارة المعادن والمسؤولة عن نشاط التعدين في البلاد، أن العمال توفوا نتيجة تعرضهم لاختناق وفقدان أكسجين بعد عملية حرق بئر.

وذكر بيان الشركة، أن السلطات انتشلت جثث العمال الثمانية من المنجم ونقلتها إلى مستشفى.

وكانت الشركة قالت يوم 31 مارس الماضي، إن 14 من عمال المناجم لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 20 إثر انهيار منجم في الولاية الشمالية.

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