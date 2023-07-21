مصر تدين تكرار حوادث تمزيق وحرق المصحف في السويد

المصدر: رويترز

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أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم‭ ‬ الجمعة سماح السلطات السويدية بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة ستوكهولم.

وذكر البيان أن هذه الحوادث "تحد سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم".

وعبرت مصر في البيان عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث "ازدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول". وأكدت مصر على ضرورة أن "تضطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر".

وكان الأزهر الشريف، قد استنكر بشدة هذه الحوادث في بيان نشر على صفحته على فيسبوك أمس الخميس .

وجاء في البيان "يُعرب الأزهر الشريف عن إدانته واستنكاره الشديد لما تمارسه السلطات السويدية من استفزازات متكررة في حق مقدساتنا الإسلامية تحت شعار "حرية التعبير" الزائف، مشددا على أن ما تقوم به السلطات السويدية من مواصلة منح موافقات لحرق كتاب الله ليعكس سياسات فوضوية، وتطرفا بغيضا، ودعما للإرهاب، ومعاداة للمسلمين في ربوع الأرض".

وقال هان تان كبير محللي السوق في إكسينيتي "إذا أكد الاحتياطي الاتحادي توقعات السوق وأوقف رفع أسعار الفائدة بعد هذا الشهر، فقد يساعد ذلك مشتري الذهب على استعادة عتبة الألفي دولار".

وأضاف "لكن إذا خالف الاحتياطي الاتحادي فكرة أن دورة رفع أسعار الفائدة تقترب من نهايتها، فقد يدفع ذلك الذهب إلى التخلي عن بعض مكاسبه الأخيرة ويعود مرة أخرى إلى منتصف عتبة 1900 دولار".

وبلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى له منذ 12 يوليو تموز بعد الانخفاض المفاجئ في الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيستمر في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وارتفاع الدولار يؤثر على الذهب لأنه يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، كما يؤثر رفع أسعار الفائدة سلبا على المعدن الأصفر لأنه يزيد عوائد السندات، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازته وهو لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.71 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 955.68 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1283.10 دولار للأوقية.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير رحاب علاء)

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