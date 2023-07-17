الديوان الملكي المغربي: إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

المصدر: رويترز

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أعلن الديوان الملكي المغربي في بيان اليوم الاثنين، أن الملك محمد السادس تلقى اليوم رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تتضمن قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".

وأضاف البيان أن نتنياهو أكد "أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة".

وأفاد البيان بأن نتنياهو شدد أيضاً على أنه سيجري "إخبار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضواً فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية" بهذا القرار.

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