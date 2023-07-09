دبلوماسية أمريكية تبحث في أديس أبابا إنهاء الصراع بالسودان

المصدر: رويترز

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد أن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في ستتوجه إلى أديس أبابا غدا الاثنين في زيارة لمدة يومين تلتقي خلالها مع زعماء أفارقة ومدنيين سودانيين لبحث كيفية إنهاء الصراع في السودان.

وأثبتت الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عدم جدواها حتى الآن، إذ أدت مبادرات مختلفة إلى حدوث ارتباك حول كيفية إقناع طرفي الصراع بالتفاوض.

وأدى القتال الذي اندلع في الخرطوم في منتصف أبريل إلى نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص، منهم ما يقرب من 700 ألف فروا إلى دول الجوار التي يعاني الكثير منها من الفقر وتداعيات الصراعات الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "ندعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إنهاء القتال على الفور والعودة إلى الثكنات والتقيد بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين".

وأضافت الوزارة أن مساعدة وزير الخارجية ستلتقي خلال زيارتها مع مدنيين سودانيين وممثلين كبارا عن حكومات في المنطقة ومن الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) لدول شرق إفريقيا ومن مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وقال سكان إن اشتباكات وقعت اليوم الأحد بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأبيض جنوب غربي الخرطوم وكذلك إلى الجنوب من العاصمة.

وأعلنت مصر اليوم أنها ستستضيف قمة لدول جوار السودان الخميس المقبل لبحث سبل إنهاء الصراع المستمر منذ 12 أسبوعا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكانت محادثات جرت في جدة برعاية الولايات المتحدة والسعودية قد تأجلت الشهر الماضي، في حين انتقد الجيش السوداني محاولة وساطة من دول شرق أفريقيا حيث اتهم كينيا بالتحيز.

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