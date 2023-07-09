الأردن: مقتل 3 مطلوبين في تبادل لإطلاق النار مع قوة خاصة

المصدر: رويترز

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قال مصدر أمني أردني إن ثلاثة أشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي في مقتل ضابط شرطة نهاية العام الماضي، قُتلوا اليوم الأحد في مواجهة مع قوة أمنية خاصة.

وقال بيان للشرطة إن الرجلين الآخرين اللذين قتلا كانا قد فرا من سجن شديد الحراسة قبل عدة أيام بينما كانا محتجزين "بقضايا إرهابية".

وقتل مهاجمون مجهولون ضابط الشرطة خلال اشتباكات مع متظاهرين في ديسمبر احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود في بلدة بالقرب من مدينة معان.

وفي الأيام التالية للحادث بدأت السلطات ملاحقة الجناة الذين قالت إنهم يتبنون فكر تنظيم داعش. وقُتل ثلاثة رجال شرطة آخرون ومشتبه به في العملية.

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