«الصحة السودانية»: مقتل 22 مدنياً بقصف في أم درمان

المصدر: عواصم - وكالات

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أفادت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، أمس، بأن 22 مدنياً على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب العشرات في قصف جوي نفذه الجيش السوداني على غرب مدينة أم درمان، مع دخول الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني عشر.

وشن الجيش ضربات جوية ومدفعية، بعدما سيطرت «الدعم السريع» على مساحات واسعة من العاصمة الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين.

وذكرت وزارة الصحة السودانية أن ما لا يقل عن 1133 مدنياً لقوا حتفهم في القتال الذي اندلع في العاصمة ومنطقتي كردفان ودارفور، ما أثار أعمال عنف عرقية في ولاية غرب دارفور.

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