تحليق مكثف لمقاتلات الجيش بعد ليلة اشتباكات في الخرطوم

المصدر: الخرطوم - وكالات

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حلّق طيران الجيش السوداني بشكل مكثف، أمس، في سماء الخرطوم، بعد ليلة شهدت قتالاً عنيفاً بين طرفي الصراع في العاصمة.

وأفادت مصادر «سكاي نيوز عربية» بأن مقاتلات الجيش السوداني حلّقت بشكل مكثف في سماء الخرطوم، وسط سماع دوي متقطع للمضادات الأرضية لقوات الدعم السريع.

غارات جوية

وكان الجيش السوداني شن أول من أمس، غارات جوية عنيفة علي مواقع «الدعم السريع» في أجزاء متفرقة تركزت شمال خرطوم بحري بمحيط جسر الحلفايا، والدائرة الطبية لـ«الدعم السريع» بمحيط جسر شمبات، وأحياء المعمورة واركويت شرقي الخرطوم.

وامتد القصف إلى شرقي أم درمان، حيث شهد مبنى الإذاعة والتلفزيون قصفاً جوياً ومدفعياً عنيفاً.

وبحسب شهود عيان، تطوّق قوات العمل الخاص بالجيش السوداني مبنى الإذاعة والتلفزيون وتتقدم في أجزاء واسعة في أم درمان.

وفي غربي الخرطوم، أفاد شهود عيان بانتشار كثيف للجيش بالأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات، الذي لا يزال يشهد مواجهات عنيفة بين طرفي النزاع.

تمشيط

وفي تصريح للناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبدالله، أعلن استمرار عمليات التمشيط في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، وخرطوم بحري وأم درمان).

وأضاف أن العمليات العسكرية ضد «الدعم السريع» تمضي وفق ما هو مخطط لها. ونوّه إلى أن استمرار انتشار قوات الدعم السريع في الأحياء السكنية. واتهم هذه القوات بفرض إتاوات على السودانيين في المعابر التي يسلكونها إلى خارج العاصمة.

وكانت العاصمة السودانية شهدت في ساعات الليل مواجهات عنيفة بين قوات الجيش و«الدعم السريع» في أكثر من موقع.

فيما تركزت الاشتباكات في محيط القيادة العامة، بالإضافة إلى مواقع عسكرية أخرى بالخرطوم.

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