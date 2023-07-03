5 قتلى فلسطينيين جراء عملية للجيش الإسرائيلي في جنين

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى خمسة جراء عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن القتلى قضوا بالرصاص الحي في وقت تم رصد إصابة نحو 30 آخرين بجروح بينهم سبعة بحالة خطيرة.

وتضمنت العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي شن غارات على عدة مواقع داخل مخيم جنين للاجئين وتوغل بري واشتباكات مع نشطاء فلسطينيين، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت "سلسلة نشاطات عملياتية داخل مدينة جنين وفي مخيمها لإحباط نشاطات إرهابية من خلال استهداف بنى تحتية إرهابية وتنفيذ عمليات اعتقال ومصادرة أسلحة وعبوات ناسفة".

وذكر الجيش، في بيان، أن قواته اعتقلت نشطاء وعثرت على عدد كبير من العبوات الناسفة فيما تم استهداف مقر قيادة وغرفة عمليات موحدة للفصائل تقع في قلب مخيم جنين تواجد في داخلها نشطاء وأسلحة.

كان شاب فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم خلال تظاهرة في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

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