نقل هانيبال القذافي إلى مستشفى بلبنان في حالة حرجة

المصدر: رويترز

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نُقل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى مستشفى في لبنان "ووضعه الصحي حرج"، وفقا لما ذكر تلفزيون الحدث.

وأضرب القذافي عن الطعام الشهر الماضي احتجاجا على احتجازه دون محاكمة منذ 2015.

ونقل التلفزيون عن مصادر لم يحددها قولها إن هانيبال المضرب عن الطعام "يعاني من انخفاض حاد في مستوى سكر الدم".

ويواجه هانيبال اتهامات في لبنان بإخفاء معلومات عن مصير رجل الدين اللبناني موسى الصدر، الذي اختفى في أثناء رحلة إلى ليبيا عام 1978.

وقال نجل القذافي إنه ضحية للظلم وإنه متهم بتهمة لم يقترفها. وكان عمره لم يتجاوز العامين وقت اختفاء موسى الصدر.

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