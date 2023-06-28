«الدعم السريع» في السودان تطلق سراح 125 شخصاً

المصدر: د ب أ

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أطلقت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم، سراح 100 من أسرى القوات المسلحة السودانية و25 جريحاً.

وجاء في تغريدة على صفحة قوات الدعم السريع عبر «تويتر»، اليوم، تضمنت مقطع فيديو: «أنه بمبادرة من قائد قوات الدعم السريع، تم إطلاق سراح 100 من أسرى القوات المسلحة، و25 جريحاً».

وظهر في الفيديو المرفق بالتغريدة أحد أفراد قوات الدعم السريع يوزع نقوداً على الجنود المطلق سراحهم.

كما تضمن الفيديو حديثاً لأحد الجنود المفرج عنهم وهو يشكر قوات الدعم السريع على الإفراج عنهم، وحسن التعامل خلال الفترة التي قضوها في الأسر.

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