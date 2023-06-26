الجيش السوداني يدين سيطرة «الدعم السريع» على مقر شرطة

المصدر: د ب أ

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أدانت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع على أحد مقرات الشرطة جنوب العاصمة الخرطوم، واصفةً ذلك بأنه مخالفة واضحة للقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم، في بيان عبر «فيسبوك»: «في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأعراف الحرب، استولت المليشيا المتمردة يوم أمس على أحد مقرات الشرطة السودانية بعد مهاجمتها لثلاثة أيام متواصلة، علماً أن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية».

وأضاف أن «ما جرى من استهداف لمقار الشرطة ليس انتصاراً عسكرياً لمليشيا لا تتورع عن ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات، بقدر ما هو هزيمة أخلاقية وتعدٍّ سافر على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين، ما يستوجب الإدانة والاستهجان».

كانت قوات الدعم السريع قد أعلنت، أمس، السيطرة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب بيان للمتحدث باسم قوات الدعم السريع عبر «فيسبوك».

وقال البيان: «قوات الدعم السريع تمكنت اليوم، من السيطرة التامة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي التي كنا نتمنى أن تنأى بنفسها عن هذا الصراع الذي تديره المليشيا الانقلابية ويسعون فيه للوقيعة بين أبناء الوطن الواحد»، في إشارة إلى القوات المسلحة السودانية .

وأضاف البيان: «حذرنا مراراً وتكراراً قيادة وقوات الشرطة من الدخول في هذه المعركة التي هم ليسوا طرفاً فيها، وقطع الطريق أمام محاولات قادة الانقلاب لتوسيع دائرة الحرب، لكنهم لم يستبينوا النصح.»

يُذكر أن القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دخل شهره الثالث، ما أسفر عن مقتل المئات ونزوح الملايين داخل البلاد وإلى دول الجوار.

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