«الدعم السريع» تسيطر على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي

المصدر: د ب أ

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أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم، السيطرة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع، على «فيسبوك»، اليوم: «قوات الدعم السريع تمكنت، اليوم، من السيطرة التامة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي التي كنا نتمنى أن تنأى بنفسها عن هذا الصراع الذي تديره الميليشيا الانقلابية ويسعون فيه للوقيعة بين أبناء الوطن الواحد»، في إشارة إلى القوات المسلحة السودانية.

وأضاف: «حذرنا مراراً وتكراراً قيادة وقوات الشرطة من الدخول في هذه المعركة التي هم ليسوا طرفاً فيها، وقطع الطريق أمام محاولات قادة الانقلاب لتوسيع دائرة الحرب، لكنهم لم يستبينوا النصح».

وتابع: «إننا نجدد الدعوة لكل الشرفاء في كل الأجهزة النظامية، خاصة شرفاء القوات المسلحة، إلى الانضمام لخيار الشعب، وترك قادة الانقلاب ليواجهوا مصيرهم المحتوم الذي سيكون قريباً على يد أبطالنا الأشاوس».

يُذكر أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دخل شهره الثالث، ما أسفر عن مقتل المئات ونزوح الملايين داخل البلاد وإلى دول الجوار.

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