أمريكا ترجئ محادثات السودان

المصدر: رويترز

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كشفت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، اليوم، أن الولايات المتحدة أرجأت محادثات السودان؛ لأنها لا تحقق النجاح المنشود بشكلها الحالي.

وتوسطت السعودية والولايات المتحدة في اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال محادثات بمدينة جدة السعودية، لكن تقارير صحفية رصدت انتهاكات من الجانبين.

وقالت مساعدة وزير الخارجية، في جلسة للجنة فرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب اليوم: «أمس، أرجأنا هذه المحادثات؛ لأن الصيغة لا تحقق النجاح الذي نريد».

ويدور قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من شهرين، أشاع الدمار في العاصمة، وأدى إلى اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في منطقة دارفور الواقعة غربي السودان، وإلى فرار أكثر من 2.5 مليون من ديارهم.

وقال شهود إن اشتباكات عنيفة اندلعت في أنحاء من العاصمة السودانية أمس، مع انتهاء وقف إطلاق نار مدته 72 ساعة، ووردت عدة تقارير عن انتهاكات.

وقالت المسؤولة الأمريكية إنه على الرغم من أن وقف إطلاق النار لم يكن كامل الفاعلية، فإنه سمح بنقل المساعدات الإنسانية المطلوبة بشدة.

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