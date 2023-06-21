السودان .. تجدّد القتال يعلن نهاية الهدنة

المصدر: رويترز

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قال شهود، إن اشتباكات اندلعت في عدة مناطق بالعاصمة السودانية، اليوم الأربعاء، بين طرفي الصراع بعد انتهاء هدنة مدتها 72 ساعة، وردت عدة تقارير عن انتهاكها.

وقبل وقت قصير من انتهاء الهدنة في السادسة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وردت تقارير عن اندلاع قتال في المدن الثلاث بمنطقة العاصمة الأوسع على ضفتي نهر النيل، الخرطوم وبحري وأم درمان.

وقال شهود، إنهم سمعوا أصوات طائرات الجيش في وقت مبكر من اليوم الأربعاء في أجواء أم درمان، ودوي النيران المضادة للطائرات التي تطلقها قوات الدعم السريع، ونيران مدفعية من قاعدة في شمال أم درمان وأصوات اشتباكات على الأرض في جنوب الخرطوم.

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