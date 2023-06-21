172 مليون دولار مساعدات أمريكية للسودان والدول المجاورة

المصدر: رويترز

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أعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء تقديم مساعدات إنسانية إضافية تقدر بنحو 172 مليون دولار إلى السودان والدول المجاورة له التي تواجه تأثير الأزمة الإنسانية المستمرة هناك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان "بهذا التمويل، تكون الولايات المتحدة قد قدمت أكثر من 550 مليون دولار من المساعدات الإنسانية خلال السنة المالية الحالية إلى السودان والدول المجاورة له، ومنها تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، للتعامل مع احتياجات اللاجئين والنازحين داخليا ومن تضرروا من الصراع في المنطقة".

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