السودان.. قوات الدعم السريع تحذر من حرب أهلية

المصدر: د ب أ

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أدانت "قوات الدعم السريع" في السودان اليوم الجمعة بأشد العبارات "مقتل اثنين من أفرادها ذبحاً والتمثيل بجثتيهما .

وقالت في بيان صحفي عبر صفحتها على "فيسبوك" إن "اغتيال فردين عزل وذبحهم بهذه الطريقة المروعة ، هو أمر يخالف الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

كما "يكشف بشكل واضح مدى الإجرام والحقد الذي وصلوا إليه".

وأضاف "يأتي هذا الفعل الإجرامي الوحشي امتداداً للنهج لقوات البرهان التي تقصف المناطق المأهولة بالسكان عبر الطائرات وقذائف المدفعية الثقيلة وتقتل المواطنين بدم بارد على أساس اثني واحتجاز آخرين ومداهمة وتفتيش منازلهم ونهبها وحرقها".

ودعت من أسمتهم "أصحاب الضمير الحي من القوى الوطنية الحزبية ومنظمات المجتمع المدني لإدانة هذا الفعل الجبان".

وطالبت "بفتح تحقيق شفاف من جهة مستقلة حول هذه الحادثة وغيرها من جرائم الحرب التي ظلت ترتكبها القوات بحق الأسرى والمواطنين وتقديم المتورطين إلى العدالة".

وقالت :"إن هذا التصرف سيقود إلى ما لا يحمد عقباه ومن شأنه أن يشكل خطراً على الأمن والسلام الاجتماعي بتحويل المعارك إلى حرب أهلية".

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