الأردن يعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا

المصدر: د ب أ

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أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة ، صباح اليوم الثلاثاء، قادمة من الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، القول إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية ".

وأضاف المصدر أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل 500 جرام من مادة الكريستال، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أية تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

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