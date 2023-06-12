13 جريحاً بأعمال عنف في مدينة سيراكيوز الأمريكية

المصدر: رويترز

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أصيب ما لا يقل عن 13 شخصاً في وقت مبكر من يوم الأحد عندما تحولت حفلة شوارع في مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك إلى أعمال عنف.

وقال الضابط ماثيو مالينوفسكي في شرطة سيراكيوز إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بطلقات نارية وخمسة آخرون أصيبوا بجروح سكين.

وبدو أن الضحايا الآخرين صدمتهم سيارات هربت مما وصفته الإدارة بـ ”تجمع كبير لمئات الأشخاص” في الجانب الغربي من المدينة.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينجو جميع المصابين، وهم ثلاثة ذكور و 10 إناث تتراوح أعمارهم بين 17 و 25 عامًا. وقال مالينوفسكي إن الضحايا الـ13 المعروفين تم تحديد مواقعهم في الشارع أو بعد ذلك في المستشفيات.

وذهبت الشرطة إلى مكان الحادث قبل الساعة 12:30 صباحًا بقليل للتحقيق في بلاغ عن إطلاق أعيرة نارية.

وتحقق الشرطة يوم الأحد لتحديد سبب العنف وما إذا كانت عمليات الطعن سبقت أو أعقبت إطلاق النار.

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