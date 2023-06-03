وزيرا الدفاع المصري والإسرائيلي يناقشان هاتفياً ملابسات الحادث الحدودي

المصدر: د ب أ

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ناقش وزير الدفاع المصري، محمد زكي، مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، خلال اتصال هاتفي، ملابسات الحادث الذي وقع على حدود البلدين اليوم السبت.

وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان نشر على حسابه بموقع فيسبوك، :"قام الفريق أول / محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بإجراء إتصال هاتفى بوزير الدفاع الإسرائيلى " يوآف جالانت" لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين، والتنسيق المشترك لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً" .

وأعلن المتحدث العسكري المصري ، في وقت سابق من اليوم، أن عنصرا أمنيا تبادل إطلاق نار أثناء مطاردته مهربي مخدرات ما أدى إلى وفاة 3 عناصر إسرائيليين.

وقال، في بيان نشر على حسابه بموقع فيسبوك : "فجر اليوم السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات ... وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة ثلاثة من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران" .

وأشار إلى أنه جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، مقدما "خالص التعازى لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين" .

وعلى الجانب الآخر، قال المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي ادرعي عبر حسابه بموقع تويتر اليوم ،إنه تم التحقيق في الحادث بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري.

ولفت إلى أن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقادة آخرين يجرون تحقيقًا ميدانيًا، مشيرا إلى أن "قوات جيش الدفاع تواصل أعمال التمشيط في المنطقة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة ضابط صف في تبادل إطلاق نار مع ما وصفه بـ "مخرب" داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة اللواء الإقليمي فاران .

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