مجلس الأمن يحث طرفي الصراع في السودان على وقف الأعمال القتالية

المصدر: رويترز

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دعا مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة طرفي الصراع في السودان إلى وقف الأعمال القتالية وذلك في ظل استمرار المعارك في العاصمة الخرطوم بعد انهيار محادثات استهدفت الحفاظ على وقف إطلاق النار وتخفيف أزمة إنسانية.

وجاء في بيان صحفي وافق عليه المجلس المكون من 15 عضوا في نيويورك أن المجلس يعبر عن "القلق البالغ" إزاء الاشتباكات، وأدان جميع الهجمات على المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية.

وذكر البيان أن المجلس "شدد على ضرورة قيام الجانبين بوقف الأعمال القتالية على الفور وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووضع ترتيب دائم لوقف إطلاق النار واستئناف العملية نحو التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وشاملة وديمقراطية في السودان".

وقال البيان إن المجلس وافق أيضا على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، ولكن لمدة ستة أشهر فقط.

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