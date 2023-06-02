بينهم أطفال.. وفاة 6 أشخاص باصطدام قطار ومركبة في مصر

المصدر: رويترز

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كشف مصدر أمني بمديرية أمن البحيرة وآخر طبي بهيئة الإسعاف المصرية أن ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم، إثر اصطدام قطار بضائع بمركبة صغيرة بثلاث عجلات (توك توك) شمالي مصر.

وأوضح المصدران، اليوم، أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى البحيرة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وذكرا أن الحادث وقع لدى عبور التوك توك من مزلقان أبو المطامير في محافظة البحيرة في توقيت خاطئ، ما أدى إلى اصطدام القطار الذي كان متجهاً إلى الإسكندرية به.

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