قوات الدعم السريع مستعدة لمناقشة تجديد اتفاق وقف إطلاق النار

المصدر: رويترز

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أعلنت قوات الدعم السريع السودانية في بيان أمس السبت استعدادها مناقشة إمكانية تجديد اتفاق وقف إطلاق النار مع الجيش السوداني والذي من المقرر أن ينتهي سريانه يوم الاثنين.

وقال البيان إن قوات الدعم السريع "تعلن استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات خلال آخر يومين من الهدنة تحت رعاية الوساطة السعودية الأمريكية لمناقشة إمكانية الوصول إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية."

وبدأت الهدنة بين الفصائل المتحاربة يوم الاثنين الماضي لمدة سبعة أيام لتأمين ممر آمن للمساعدات الإنسانية وقيادة محادثات أوسع نطاقا برعاية الولايات المتحدة والسعودية.

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