إيقاف أحد أبرز مهربي البشر في تونس

المصدر: د ب أ

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أعلنت السلطات الأمنية في تونس، اليوم، إيقاف أحد أبرز مهربي البشر في مدينة صفاقس، التي تعد منصة رئيسة لانطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية القريبة.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي إنه جرى إيقاف المهرب بعد متابعة دقيقة، مشيراً إلى أنه تم نصب كمين محكم له.

وأوضح أن العنصر الموقوف صادرة بحقه 24 محضر تفتيش من قبل السلطات الأمنية والقضائية، في قضايا أبرزها: الاتجار بالأشخاص، وتكوين تشكيل بغرض اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت.

وشهدت السواحل التونسية، منذ بداية العام الجاري، موجات هجرة قياسية مقارنة بالأعوام السابقة مع تواتر حوادث غرق مأساوية.

ووفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 24 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية انطلاقاً من السواحل التونسية منذ بداية العام حتى يوم 2 مايو الجاري، أي بزيادة تفوق ألفاً في المئة مقارنة بـ2201 مهاجر خلال الفترة نفسها من عام 2022.

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