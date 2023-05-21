الحزب الحاكم في موريتانيا يحرز فوزاً مريحاً بالانتخابات التشريعية

المصدر: د ب أ

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حقق حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا فوزاً مريحاً في الدور الأول للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي جرت في الثالث عشر من مايو الجاري.

وأظهرت نتائج الدور الأول للانتخابات المنشورة على موقع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم، حصول حزب الإنصاف على 80 مقعداً في البرلمان، أي نسبة 45.4%، فيما حصلت أحزاب منضوية في الموالاة على 36 مقعداً، أي بنسبة 20.4%، وحصلت أحزاب المعارضة على 24 مقعداً، أي بنسبة 13.6%، ويبلغ عدد نواب البرلمان الموريتاني 176 .

ويخوض الحزب الحاكم التنافس على بقية مقاعد البرلمان في أغلب الدوائر في جولة الإعادة المقرر إجراؤها في السابع والعشرين مايو الجاري.

وأظهرت النتائج كذلك فوز الحزب الحاكم بجميع المجالس الجهوية، وعددها 13، وبأغلب بلديات موريتانيا، وعددها 238 بلدية.

وأعلن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا الداه ولد عبد الجليل في مؤتمر صحفي اليوم الأحد في مقر اللجنة بنواكشوط، أن نتائج الدور الأول تم حسمها في 40 دائرة برلمانية، بينما تأجل الحسم في 22 دائرة إلى جولة الاعادة.

وقال ولد عبد الجليل إن الاقتراع حُسم في جميع المجالس الجهوية وفي البلديات ما عدا بلدية واحدة سيجري فيها التصويت في جولة الإعادة، موضحاً أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ مليوناً و177ألفاً و835 ناخباً من أصل مليون و786 ألفاً و488 ناخباً سُجلوا على اللائحة الانتخابية.

وأوضح أن نسبة الإقبال على مكاتب التصويت بلغت 71 بالمئة.

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