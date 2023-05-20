بلينكن يبحث مع البرهان جهود وقف إطلاق النار في السودان

المصدر: رويترز

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت أنه تحدث مع قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بشأن الجهود الجارية للتوصل لوقف قصير آخر لإطلاق النار في السودان.

وكتب بلينكن في تغريدة على منصة تويتر "تحدثت هذا الصباح مع الفريق أول ركن (عبد الفتاح) البرهان بشأن المحادثات الجارية للتوصل لوقف فعال قصير الأجل لإطلاق النار بهدف تسهيل المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي يشتد احتياج الشعب السوداني إليها".

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