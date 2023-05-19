السيسي يشدد على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته بالقمة العربية الثانية والثلاثين المنعقدة بمدينة جدة السعودية اليوم الجمعة أن المنطقة مرت خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية "هددت على نحو غير مسبوق، أمن وسلامة شعوبنا العربية"، مشددا على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها.

وأكد تمسك مصر بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط من خلال مبادرة السلام العربية.

وطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر الرئيس السيسي من أن الأزمة في ‎السودان تنذر بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة.

وفي ظل الأزمات في ليبيا واليمن، طالب بتفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا.

واعتبر السيسي عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بأنها بمثابة التفعيل العملي للدور العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية، مشيرا إلى أن مصر تدعم جميع الجهود لتفعيل هذا الدور "لمراعاة مصالحنا وتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا".

ودعا إلى "الاعتماد على جهودنا المشتركة وقدراتنا الذاتية والتكامل فيما بيننا لصياغة حلول حاسمة لقضايانا".

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