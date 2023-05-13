وفاة رئيس المجلس الدستوري الأسبق في الجزائر

المصدر: د ب أ

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أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم، وفاة رئيس المجلس الدستوري الأسبق، الطيب بلعيز، عن 75 عاماً.

وقدَّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه في وفاة بلعيز، حسب ما ذكره التلفزيون الرسمي.

ويعد بلعيز أحد وجهاء حكم الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، حيث عُهدت إليه عام 2002 حقيبة وزارة التشغيل والتضامن الوطني، وبعدها وزارة العدل عام 2003، ثم وزارة الداخلية والجماعات المحلية من 2013 حتى 2015، ليعيَّن بعدها وزيراً للدولة، ومستشاراً خاصاً لرئيس الجمهورية.

وكان آخر منصب شغله الراحل هو رئيساً للمجلس الدستوري من شهر فبراير إلى أبريل من عام 2019، وهو المنصب الذي شغله سابقاً في الفترة بين 2012 و2013.

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