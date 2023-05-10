إصابة ضابط و4 أمنيين بانفجار مركبة داخل قسم شرطة بدمشق

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، إصابة ضابط وأربعة عناصر أمنية بانفجار مركبة في قسم شرطة برزة بدمشق.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم: "انفجرت مركبة شرطية ضمن حرم قسم شرطة برزة في دمشق ما أدى إلى إصـابة ضابط وأربعة عناصر من مراتب القسم بجراح متفاوتة".

وأشارت الوزارة إلى أن الأدلة الجنائية وفوج إطفاء دمشق حضرا على الفور وتم إسعاف المصـابين إلى المستشفى، لافتة إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات الحـادثة.

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