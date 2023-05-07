وزراء الخارجية العرب يوافقون على عودة سوريا للجامعة العربية

المصدر: وكالات

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أكد المتحدث باسم الجامعة العربية أن وزراء الخارجية العرب تبنوا قرارا بعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة.

ووفقاً لسكاي نيوز العربية جاء قرار الوزراء العرب بعودة سوريا بالتصويت في الجامعة بالإجماع.

وأفادت وسائل إعلام عراقية رسمية عن الخارجية العراقية أن دبلوماسية الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبناها العراق كان لها دور في عودة سوريا للجامعة العربية.

وجاء اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة قبل قمة الجامعة العربية المقررة في السعودية يوم 19 مايو، كما يأتي الاجتماع بعد أيام من اجتماع كبار الدبلوماسيين الإقليميين في الأردن لمناقشة خارطة طريق لإعادة سوريا إلى الجامعة، مع استمرار التهدئة في الصراع.

وعلقت عضوية سوريا في جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة في الأشهر الأولى من الحرب الأهلية السورية قبل 12 عاما، وفرضت الدول العربية لاحقا عقوبات اقتصادية على دمشق.



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