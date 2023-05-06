وفاة 10 أشخاص عقب سقوط سيارة جراء تدفق السيول باليمن

المصدر: رويترز

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أفادت مصادر محلية وسكان بأن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم السبت إثر انزلاق سيارة من منعطف جبلي مرتفع جراء تدفق مياه أمطار غزيرة في إحدى مناطق محافظة ريمة غربي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر لرويترز إن السيارة سقطت من منحدر جبلي مرتفع في منطقة المصبحي بمديرية كسمة بريمة وهي في طريقها إلى صنعاء، ما أدى الى وفاة عشرة أشخاص بينهم امرأة وإصابة ثلاثة آخرين.

وعزا مصدر محلي سبب الحادث إلى تدفق سيول الأمطار الغزيرة التي أعاقت حركة السير، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد مستشفيات محافظة الحديدة.

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