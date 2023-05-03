الصحة السودانية تكشف أعداد القتلى والمصابين في الاشتباكات

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان مساء اليوم الثلاثاء عن مقتل 550 شخصا وإصابة 4926 آخرين في الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوزارة في صفحتها على فيسبوك اليوم الثلاثاء .

وقالت الوزارة أن التقرير يغطي أحداث الصراع في الفترة من 15 أبريل الماضي وحتى أول مايو الجاري.

وبحسب التقرير، تم تسجيل الإصابات البالغة 4926 والقتلى الـ 550 بكل المستشفيات بولايات السودان.

وأشار التقرير إلى هدوء في كل الولايات عدا ولايتي الخرطوم ووسط دارفور، حيث ما زال هناك حالات إصابات ووفيات نتيجة الحرب القائمة.

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