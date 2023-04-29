شكري: مصر من أكثر الدول تأثراً بالنزاع في السودان

المصدر: د ب أ

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، أن بلاده وجنوب السودان من أكثر الدول تأثراً بالنزاع الجاري في السودان، لاسيما في ظل وجود حدود مشتركة كبيرة تجمع بين الدولتين ودولة السودان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري اليوم من "دينج داو" القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان للتشاور بشأن الأزمة الراهنة في السودان، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد .

وأضاف المتحدث ، في بيان صحفي اليوم ، أن الاتصال تضمن استعراض الجهود التي يقوم بها الجانبان من أجل تعزيز ودعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان، تأسيساً على المبادرة المصرية/ الجنوب سودانية التي تم الاتفاق عليها خلال الاتصال الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس سلفا كير في 16 أبريل الجاري.

وأوضح المتحدث أن الوزير شكري أكد خلال الاتصال على أن مصلحة الشعب السوداني الشقيق تظل هي الشاغل الأساسي والهدف من وراء جهود البلدين.

وتم الاتفاق في نهاية الاتصال على تكثيف التواصل والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة القادمة للتوصل إلى حل للنزاع القائم بالسودان.

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