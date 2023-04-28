ترحيب واسع بتمديد وقف إطلاق النار في السودان

المصدر: رويترز

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رحب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودول ما تسمى باللجنة الرباعية بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة من قبل الطرفين المتحاربين في السودان اليوم الخميس، داعين إلى تنفيذه بالكامل.

وجاء في بيان صادر عن الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية، وكذلك عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) إنها ترحب أيضا باستعدادهما للدخول في حوار من أجل وقف أكثر استدامة للأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

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