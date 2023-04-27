البرهان يوافق مبدئياً على مقترح تمديد الهدنة 72 ساعة

المصدر: رويترز

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تسلم القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، مبادرة المنظمة الحكومية للتنمية "إيغاد"، التي تمخض عنها اجتماع عقد في وقت سابق بين رؤساء دول المنظمة، وتقرر فيه تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية في السودان.

ونشر مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في صفحته على موقع "فيسبوك" اليوم مقترحات حلول الأزمة السودانية، والتي تتمثل في تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية، وإيفاد ممثل واحد من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة.

وأبدى القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وفقا لما نشر على موقع فيسبوك، موافقته المبدئية على ذلك، وشكر ممثلي المنظمة على مساعيهم واهتمامهم بالأزمة الحالية.

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