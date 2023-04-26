بريطانيا تبدأ عملية إجلاء "واسعة النطاق" لمواطنيها من السودان

المصدر: رويترز

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بدأت بريطانيا عملية إجلاء واسعة النطاق لمواطنيها من السودان أمس الثلاثاء لتنضم بذلك إلى دول أخرى تسابق الزمن لإجلاء رعاياها بعد موافقة طرفي الصراع الدائر هناك على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة.وقالت بريطانيا، التي يقدر عدد رعاياها في السودان بحوالي أربعة آلاف، إن طائرات عسكرية سوف تغادر من مطار خارج الخرطوم وستكون متاحة لمن يحملون جوازات سفر بريطانية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه بحلول الساعة 1500 بتوقيت غرينتش كانت رحلة واحدة قد غادرت وإن من المقرر تسيير رحلتين أخريين خلال الليل.

وأضاف أن بريطانيا لديها القدرة على تولي إدارة المطار للسماح باستمرار الرحلات إذا استدعى الأمر.

وقال سوناك في حديث إعلامي "أول رحلة غادرت بالفعل وعلى متنها مواطنون بريطانيون، ستكون هناك رحلات أخرى هذا المساء ورحلات أخرى كثيرة حتى الغد".

وأضاف "أطلقنا نداء عاما للأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى المطار وسيجري بعد ذلك... إجلاؤهم بأمان".

وقالت وزارة الخارجية القبرصية إن أول دفعة من المدنيين البريطانيين الذين تم إجلاؤهم من السودان وصلت إلى الجزيرة اليوم الثلاثاء وتضم حوالي 40 مدنيا على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

كان المتحدث باسم سوناك قال في وقت سابق إن الرحلات الجوية ستستمر قدر الإمكان وإنه سيجري نقل المواطنين البريطانيين إلى قبرص حيث ستسهل الحكومة عودتهم إلى بريطانيا.

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