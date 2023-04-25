تشاووش أوغلو: بدء إجلاء 1380 مواطنا تركياً من السودان

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن توجه حافلات لإجلاء 1380 مواطنا تركيا (إضافة إلى 110 شخصا من 13 بلدا)، من السودان بسبب المعارك.

وأكد أوغلو، في تصريحات متلفزة، اليوم الاثنين، أنهم وضعوا خططا من أجل إجلاء المواطنين الأتراك إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ومنها جوًا إلى تركيا، وفقا لوكالة أنباء (الأناضول) التركية.

وأشار إلى أن "المرحلة الانتقالية في السودان استغرقت وقتا طويلا، ما أدى إلى حصول غليان داخل البلاد".

وشدد على أن تركيا كانت دائما على علاقات جيدة مع السودان بغض النظر عمن في السلطة.

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