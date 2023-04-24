مصر تجلي 904 من رعاياها في السودان

المصدر: د ب أ

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، عن إجلاء 134 مواطنا مصريا بالسودان، اليوم الإثنين، عبر الإجلاء الجوي و334 مواطنا من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية، في إطار جهود مصر لتنفيذ خطة إجلاء مواطنيها في السودان.

وأشار المتحدث الرسمي في بيان، إلى استمرار السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، في التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى 904 مواطنا منذ بدء خطة الإجلاء.

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