العراق يجلي 14 من رعاياه من الخرطوم إلى بورتسودان

المصدر: د ب أ

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، إجلاء 14 عراقيا من الخرطوم إلى منطقة بورتسودان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن الصحاف قوله إنه "تم إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان، بناء على طلبهم"، مبينا أن "ذلك تم بمتابعة وزير الخارجيّة فؤاد حسين".

وأضاف :"نواصل جهودنا المتعددة الأطراف لإجلاء الأعداد المتبقية"، لافتا إلى "أننا نعمل باستجابة وطنيّة وننسق على مدار الساعة مع أبناء الجالية العراقية في الخرطوم".

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