قوات الدعم السريع تنفي اقتحام سجن وتسريح نزلائه

المصدر: د ب أ

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نفت قوات الدعم السريع، مساء أمس، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اقتحامها أحد السجون وإطلاق سراح سجناء.

وقالت، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»: «تشير قوات الدعم السريع إلى أن الانقلابيين وأعوانهم من الفلول نشطوا في حملة أكاذيب وشائعات مضللة للتغطية على هزائمهم في أرض المعركة، وهو نهج مكشوف ظلت تمارسه المجموعة الانقلابية وأبواقها بعد كل خطوة فاشلة، عبر نسج الأكاذيب لإلهاء الشعب، ومن ثم الانتقال إلى مخطط جديد».

وأضافت: «قوات الدعم السريع سبق أن نبهت، في بيان أمس الأول، من عمليات توزيع لزي القوات على عناصر من الفلول، لتنفيذ أعمال إجرامية، وإلصاق التهمة في الدعم السريع».

ويعيش السودان، منذ السبت الماضي، حالة حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلَّفت مئات القتلى، وعاقت الحركة وسط المدنيين من جراء عمليات القصف والاشتباكات بالأحياء المختلفة.

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