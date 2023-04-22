قوات الدعم السريع تعلن استعدادها فتح مطارات السودان جزئياً

المصدر: د ب أ

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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، مساء أمس، استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئياً، لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام.

وقالت، في بيان، عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء أمس، إن الإعلان جاء «تماشياً مع الهدنة الإنسانية التي أعلنتها لـ72 ساعة بدأت منذ صباح اليوم الجمعة، وسعياً منها لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين».

وجاء في البيان: «تؤكد قوات الدعم السريع استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان».

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