السودان .. الدعم السريع يصدر بياناً بشأن الجنود المصريين

المصدر: د ب أ

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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان ، اليوم الأربعاء ، نقل الجنود المصريين ، الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت يوم السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع ، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، :"نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد".

وكان قتال عنيف قد اندلع في العاصمة السودانية ومدن أخرى في 15 أبريل وأسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصا وإصابة 1800 على الأقل.

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