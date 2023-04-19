مصر وعُمان يؤكدان دفع جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في السودان

المصدر: د ب أ

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ، اليوم الأربعاء ، على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان، بما يحفظ أرواح وممتلكات الشعب السوداني الشقيق.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري ،اليوم، من وزير خارجية سلطنة عُمان تناول تطورات الوضع في السودان، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد ابو زيد .

وصرح المتحدث ، في بيان صحفي ، بأن الوزير شكري حرص على استعراض الجهود التي تقوم بها مصر لاحتواء الأزمة، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودوليا، وعلى الساحتين العربية والأفريقية من أجل ضمان وحدة الرسالة التي يتم توجيهها للأطراف، والتأكيد على خطورة استمرار المواجهات الحالية التي تصيب جميع أبناء الشعب السوداني بأضرار بالغة.

وأضاف المتحدث أن الاتصال تناول أيضاً ضرورة العمل على تنفيذ نتائج وتوصيات الاجتماع الطارئ الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، موضحاً أن الجانبين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بشأن الأزمة خلال الأيام القادمة.

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