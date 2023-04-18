السودان: الجيش والدعم السريع يوافقان على هدنة مدتها 24 ساعة

المصدر: أ ب

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أكدت وسائل إعلام عربية أن الجيش السوداني وافق على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، بدء من مساء اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع التزامها أيضا بالهدنة.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن الفريق شمس الدين الكباشي قوله إن الجيش سيلتزم بوقف إطلاق النار.

اندلعت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني يوم السبت في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في السودان، لتدفع البلاد إلى حالة من الفوضى وتجبر ملايين السودانيين في العاصمة والمدن الكبرى الأخرى على الاحتماء في منازلهم، محاصرين في مرمى النيران فيما تقاتل القوتان من أجل السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد.

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