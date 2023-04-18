الجيش السوداني ينفي أي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة

المصدر: د ب أ

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، أن لا علم لها بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة.

وكانت قيادة قوات الدعم السريع أعلنت ، في وقت سابق اليوم ، موافقتها على هدنة مقترحة لمدة 24 ساعة من أجل فتح مسارات أمنة لعبور المدنيين وإجلاء الجرحى.

وقالت قوات الدعم السريع ، في منشور أوردته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم ، :"بناءً على الاتصال المباشر مع انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وجهود الدول الشقيقة والصديقة التي أجرت اتصالات مماثلة دعتنا خلالها إلى وقف مؤقت لإطلاق النار من أجل فتح مسارات أمنه لعبور المدنيين وإجلاء الجرحى نعلن من جانبنا الموافقة على الهدنة المقترحة لمدة أربعة وعشرين ساعة".

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