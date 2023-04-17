الصحة العالمية:مقتل 83 شخصاً وإصابة 1126 آخرين في السودان

المصدر: د ب أ

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قتل ما لا يقل عن 83 شخصاً وأصيب 1126 آخرين في القتال العنيف الدائر في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

وقتل مواطنون في ولايات الخرطوم وجنوبي كردفان وشمال دارفور ومناطق أخرى منذ يوم "الخميس" الماضي.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن المستشفيات في العاصمة السودانية، الخرطوم، مكتظة وسط القتال العنيف "الأحد".

وأفادت الكثير من المستشفيات التسعة التي تستقبل المدنيين المصابين في الخرطوم بحدوث نقص في الدمِ ومعدات نقل الدمِ والإمدادات الطبية الأخرى.ويؤثر انقطاع المياه والطاقة على أداء المرافق الصحية لوظائفها، كما أن هناك نقص في العاملين الطبيين المتخصصين، ومن بينهم أطباء التخدير.



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