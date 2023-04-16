انقطاع البث عن التلفزيون السوداني الرسمي

المصدر: رويترز

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أكد مراسلون لرويترز في الخرطوم ودول أخرى أن بث التلفزيون السوداني الرسمي انقطع بعد ظهر اليوم الأحد، لكن لم يتضح حتى الآن السبب وراء ذلك.

جاء انقطاع البث التلفزيوني وسط قتال اندلع أمس السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية.

وأعلن الاتحاد الإفريقي الأحد أن رئيس مفوضيته موسى فقي محمد سيتوجه "فورا" إلى السودان "للتحدث مع الطرفين بشأن وقف إطلاق النار"، وذلك فيما يشهد البلد يوما ثانيا من الاشتباكات العنيفة.

وعبّر الاتحاد الإفريقي عن "قلقه العميق" إزاء الوضع، داعيا قوات الجيش والدعم السريع إلى "حماية المدنيين"، وفق ما جاء في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد بعد ظهر الأحد.

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