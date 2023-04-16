السودان.. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن الأحد عطلة رسمية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، عاصمة السودان، في وقت متأخر من مساء السبت قرارا باعتبار يوم الأحد 16 أبريل إجازة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم أصدرت بيانا أكدت فيه متابعاتها للأحداث التي شهدتها الولاية، وأصدرت عددا من القرارات.

وجاء في نص البيان "ظلت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم في حالة انعقاد دائم منذ صباح اليوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 لمتابعة مجريات الأحداث التي شهدتها الولاية ونسبة للظروف الأمنية الحالية قررت اللجنة أن يكون يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 عطلة رسمية بولاية الخرطوم حفاظا على المواطنين وممتلكاتهم".

كما قررت اللجنة أيضا أنه "على المواطنين الابتعاد عن المناطق العسكرية وأي أماكن يمكن أن تكون هدفا للعمليات الجارية والبقاء في منازلهم ما أمكن ذلك، واستمرار حكومة الولاية والمحليات في تقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين".

كما طلبت اللجنة "تحري تلقي الأخبار من المصادر الموثوقة والرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها التأثير على أمنهم وسلامتهم".

وأكدت لجنة تنسيق شؤون الأمن بالولاية حرصها التام على أمن وسلامة مواطنيها.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز